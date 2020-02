Det er en enorm tidstyv å bruke ufaglærte ansatte til å lage maten i barnehagen

Saken oppdateres.

I Adressa 30. januar kan vi lese at varaordfører Mona Berger og ordfører Rita Ottervik er bekymret for variasjonen på kvaliteten av - og prisforskjellene på mattilbudet i barnehagene. De sier videre at nivået på kostpengene ikke skal avgjøre om foreldrene har råd til å velge nærbarnehagen.

LES OGSÅ: Barnehageansatte er gull verdt

Bergheim barnehage har hatt kokk siden 2006. Vi satser tungt på kvalitet i kostholdet til barna. Vi serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Minst ett av måltidene er varmmat hver dag, vi serverer hjemmebakte brødvarer, er opptatt av variasjon, stort innslag av frukt og grønt, bruk av ingredienser og en tilberedning av maten som fanger syns-, lukt- og smakssansen til barna.

Ungene er involvert i både matlaging, tilberedning og opprydding. De er lidenskapelig opptatt av hva Sylvi (kokken) lager, barna får være med å smake, lukte, gi forslag, og vurdere mengde. Vi har pedagogiske måltider hvor barna settes i fokus i forhold til å hjelpe til, samarbeide, holde dialog med Sylvi i forhold til mengder, påfyll, hvem som er tilstede av barna med behov for tilpasset diettmat og så videre.

LES OGSÅ: Flere kokker, mindre mas

Vi var første barnehage i Trøndersk Matmanifest. Gjennom dette forplikter vi oss blant annet til å prioritere lokale leverandører av matvarer. Sylvi har blitt kåret til årets kokarkjerring av Inge Johnsen på Liantunet. Mattilbudet og kokken vår er en dimensjon ved barnehagen som er helt spesiell.

Kostprisen vår er 650 kroner per måned. Det betyr at foreldrene betaler 32,5 kroner per dag for tre måltider. Vi ligger nok i øvre sjikt i nivået på kostpenger i Trondheim. Likevel tør vi påstå at det vil være umulig å lage tre matpakker til samme pris med samme næringsrike innhold.

LES OGSÅ: Alle vil ha kokk

Når Berger og Ottervik varsler politisk sak på å finne bedre og mer rettferdige løsninger på mattilbudet i barnehagene, blir vi bekymret. I neste setning står det nemlig at de ikke har noen økonomisk løsning på hvordan de skal få til dette. For guds skyld, ikke start en prosess hvor dere skal regulere barnehagenes mulighet til å ta betalt for et godt kosthold! Foreldrene våre er strålende fornøyd med mattilbudet, og betaler gladelig 32,5 per dag for tre fullverdige måltider med den kvaliteten maten representerer.

Hev nivået på de barnehagene som ikke leverer godt nok mattilbud. Gi barnehagene økonomisk tilskudd til å kunne ansette faglærte kokker som har ansvaret for matlagingen, bestillingene, hygienen, internkontrollen, å forhindre matsvinn, og gi barna gode matvaner fra starten av livet. Vi er ikke, som Inge Johnsen, bekymret for at det ikke vil være mulig å skaffe faglærte kokker til barnehagene. Vi er en attraktiv og meningsfull arbeidsplass, med gode arbeidstider i et miljø bestående av takknemlige små mennesker som setter umåtelig stor pris på den gode maten som serveres.

Grunnbemanningen i barnehagen skal være sammen med barna. Det er en enorm tidstyv å bruke ufaglærte ansatte til å lage maten. Det går ut over voksentettheten hos barna. Det går ut over kvaliteten på både maten og det pedagogiske tilbudet. Det er også en sikkerhetsrisiko ved at ufaglærte skal ha ansvar for å lage tilpassede dietter til barn med allergier og sykdommer.

For å skape utvikling og kvalitet må bunnivået heves. Til det trengs det politikere som ser viktigheten av å investere økonomisk i barnehagene. Det er den beste langsiktige samfunnsøkonomiske investeringen Trondheim og landet for øvrig kan gjøre. Måtte dere bare ha ekte ambisjoner og guts til å gjennomføre dette, Mona Berger og Rita Ottervik. Lykke til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter