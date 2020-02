Elbil, klima og misunnelse

To norske forretningsmenn kan tjene millioner på kvinners nakenbilder

I Ordet fritt onsdag snubler Skonhoft allerede i dørstokken når han holder bortfall/reduksjon av en avgift som et tap for det offentlige. Der snubler han for såvidt i godt fellesskap med de fleste politikere som tillegger sitt subjektive syn på begrepet «rettferdighet» objektivitet. Hva er rettferdig?

Borgernes bidrag til de offentlige inntekter skal komme via skatteseddelen, avgifter skal benyttes for å styre samfunnet i ønsket retning. I sin iver på å skape «det rettferdige samfunn», har generasjoners politikere rotet dette godt til, vi har en bråte med avgifter for enhver tid og ethvert parti, og de regner det som inntekt.

Sammenbruddet i COP25 bør nære bekymring for oss alle, og i vår tid synes avgifter på fossilt forbruk naturlig. Av alle mulige og umulige avgifter byråkratiet holder seg med er dagens bilavgifter i særklasse ved at de åpenbart virker slik de er tiltenkt. Selv har jeg aldri sett grunn til frivillig å øke mitt bidrag til statskassen ved å kjøpe ny bil, familiens første nybil ble derfor elektrisk.

Jeg er enig i at flere biler neppe er forenlig med mindre klimaavtrykk, men gjør oppmerksom på at dette gjelder alt økt forbruk, som forbruksvare har ikke biler særstilling. Vi skal slite med å nå klimamålene så lenge vi samtidig skal ha økt forbruk, men jeg tror ikke tiltak basert på misunnelse og raus oppfatning av begrepet offentlige inntekter gir bedre resultat.

