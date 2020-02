Var tapene slett ikke fortjent?

Saken oppdateres.

I tirsdagens Adresseavisen fant RBK-fansen sin store trøst i en sesong som de har oppfattet som elendig, både spillemessig og resultatmessig. Det var slett ikke slik som vi så det på Lerkendal eller på TV-skjermen. Det har analyseprogrammene fastslått.

Laget fikk ikke betalt for alle sjansene. Jeg fant ikke helt ut hvem som ikke hadde gjort opp for seg, men samme det. Alle tilskuerne som forsvant ut over i sesongen, kan nå angre seg. For at dette ikke skal gjenta seg i år, foreslår jeg at man orienterer om analyseresultatet fra hver kamp, slik at vi ikke blir sittende igjen med vår egen gale oppfatning av kampen som endte med tap.

Da kan vi forventningsfullt avvente hva som står i Adresseavisen, og kanskje glede oss over at tapet slett ikke var fortjent.

