Er det lov å si at jeg er dritt lei hele Influenser-Norge?

Saken oppdateres.

For all del: Jeg elsker at folk har meninger og at de står opp for dem. At de som har en kanal, bruker den til noe annet enn en simpel rabattkode til oss vanlig dødelige. Men de får det liksom ikke helt til. Jeg kjøper det ikke. Det føles kun som en propaganda og ikke minst oppleves det dobbeltmoralsk. For den ene dagen hyler de om klimakrisen, dagen etter roper de om den tidligere nevnte rabattkoden. Det gråtes over sosial angst, og rett over til å skinne på rød løper.

Og så er det lov å være «ung og dum», skifte mening og bli voksen og ikke minst frisk. Det bare føles ikke sånn her. Det føles ikke ekte.

Jeg syns litt synd på Sophie Elise Isachsen som alltid blir brukt som eksempel, men dog. Hun passer så fint inn. For ti måneder siden stilte hun opp i debatt på NRK angående «kroppspress». Da hadde hun gitt tips om tatovering til høyt hårfeste, eller noe lignende, og blitt kraftig kritisert for det. Som en angrende liten spurv skulle hun ikke promotere plastisk kirurgi og fiksing på eget utseende lenger. Helt til nå da, usle ti måneder senere, når TV 2 valgte å ta med hele Norge inn på operasjonsstua i LA for å ta ut den billige rumpa hun hadde fått gjort i Tyrkia noen år tidligere. «Wow, for et forbilde!» tenker du nå, helt til hun kommer ut av klinikken med ny rumpe, pluss hofter. Så, rådet var altså ikke at du ikke skal gjøre det, men at du ikke skal gjøre det billig. Ikke bruk bare konfirmasjons-pengene. Ta litt av studielånet også.

På andre siden står Kristin Gjelsvik og kjefter av full hals. Som så mange har sagt før meg: Ja, hun har et viktig budskap når det gjelder kroppspress, og hun roper med høy stemme, så høyt og skrikende at man begynner å lete etter «mute»-knappen. Jeg hører hva hun sier, sånn langt i det fjerne, men bare med et halvt øre.

Så blir hun invitert tilbake til debatten på NRK for andre gang, men med ingen nye argumenter. Hun står bare å kjefter på Sophie Elise, nok en gang.

Oppå det hele blir hun konfrontert med en podcast-episode i beste sendetid, der hun direkte håner «mikropeniser» som «helt krise», etter en «uheldig» one night-stand. Åja, så det er greit å kritisere jenter som fikser på utseendet, og det er greit å kritisere gutter FOR utseendet? Nok en gang dobbeltmoralsk. Her vinner ingen. (Gjelsvik har angret på uttalelsene og slettet podkasten, red.anm.)

Så hva ønsker jeg? Jeg ønsker å høre «vanlige», unge voksnes tanker. Hva tenker de, hva mener de, hvilke press syns de er verst. Kroppspress, kjøpepress, prestasjonspress, drikkepress, narkotikapress, sexpress?

For det er ikke enkelt å vær ung, det har det nok aldri det har vært.

Men vi må ikke gjøre debatten så ensidig, og vi må ikke la influenserne ha all makt. Som Fredrik Solvang sa til samfunnsdebattant Ellen Morgenstierne: «Du er ikke blogger, faktisk, gratulerer med det.»

