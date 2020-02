Hvorfor kjører bussen i venstre felt i tunnelen?

Er det lov å si at jeg er dritt lei hele Influenser-Norge?

Saken oppdateres.

Jeg kjører daglig gjennom Strindheimtunnelen i begge retninger og har observert at Værnesekspressen konsekvent kjører i venstre felt gjennom hele tunnelen, både i nord og sørgående løp. Kan Unibuss som har ansvaret for Værnesekspressen forklare hvorfor?

Det kan da ikke være tilfeldig at sjåførene ikke velger høyre kjørefelt. Trafikkreglene paragraf 5.1. sier at så langt forholdene tillater det, skal kjøretøy føres på høyre side av veien. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.

Kommer Unibuss til å forsette å velge venstre isteden for høyre? Dere har da dyktige sjåfører som tør å ta et feltskifte.

