Hva feiler det deg?

Se kampen mellom Ranheim og Blink direkte her fra klokka 18

Her prøver flyet å lande, uten å lykkes

Min beste investering i et langt liv som skogeier er kjøpet av en bolig i Oslo

Syv grep for å få mer kortreist, trøndersk mat

So ro lille gutt, snart skal du få klimakutt. Vi må bare bore først, for verden er så oljetørst

Magnhild (76): Når dere kutter i tilbudet, betyr det mindre sosialt samvær for meg

Kvinne fikk finger bitt av i slagsmål i Oslo-moské - en kvinne siktet for vold

Saken oppdateres.

Alle som har opplevd alvorlig sykdom i sin familie vet hva det innebærer. Så sitter du der og ser på NRK, Norges riksdekkende kanal, som har et eget program med en konkurranse der to lag skal tippe hvilken sykdom en kandidat har.

LES OGSÅ: Til deg som kastet glasset i ansiktet mitt natt til 30. juni

Sykdom er blitt underholdning, og ikke en kjeft reagerer. Beklager folkens, jeg føler meg direkte uvel av at voksne folk synes dette er underholdning. Kanskje et tankekors at aviser og media lar dette passere uten en kommentar.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno