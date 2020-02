Et lite tips: Det finnes en av-knapp hvis du ikke liker programmet

Saken oppdateres.

Til Odd Charles Karlsens innlegg, «hva feiler det deg»? Det er så mye fælt og mange fæle sykdommer. Det er også mange som ikke klarer å uttrykke sine følelser og reaksjoner, tanker og formidlinger, men som rett og slett syns det er veldig, veldig godt å kunne høre om andres måter å takle sin sykdom på.

Jeg er selv veldig åpen om hva som feiler meg, men jeg er ikke interessant nok til å dukke opp på et slikt program. Å lære om sykdommer og lidelser jeg ikke visste nok om, syns jeg er utrolig interessant, og fagfolkene som presenterer dette i programmet, diskuterer på en profesjonell måte.

Husk at de som stiller med sine lidelser og sykdommer, gjør dette frivillig. Frivillig er det også å stille på slike «tomhodete» program som «Paradise Hotel», «Love Island» og «Eks on the beach.» Disse programmene er langt mer kritikkverdige om man skal se på hva som faktisk er fælt her i verden. For disse programmene skaper en illusjon for de som deltar og lar dem tro at de er noe stort når programmene er over. Influensere liker jeg å kalle dem. Dårlige forbilder for ungdom. I forhold til de profesjonelle legene som stiller i programmet du kritiserer.

Et lite tips skal du få fra meg: Det finnes en av-knapp hvis du ikke finner kanalvelgeren.

