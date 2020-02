Omforlatels Sivert Bjørnstad, omforlatels

Saken oppdateres.

Frps Sivert Bjørnstad beskylder undertegnede for «fake news» når det gjelder regjeringens iver etter å øke momsen på reiseliv. Stadig økende moms på reiseliv skaper store utfordringer for reiselivet i Trøndelag. Marginene er små og har blitt mindre etter stadige moms- og avgiftsøkninger fra regjeringen, og høringsforslaget regjeringen nå har sendt på høring, skaper ny usikkerhet.

Så skal jeg gi Bjørnstad rett i at siste del av innlegget var upresist, hvor jeg skrev: «Det er all mulig grunn til å advare mot dette forslaget fra regjeringen(...)». Jeg burde ha skrevet: «Det er all mulig grunn til å advare mot dette forslaget som regjeringen har sendt på høring.» Det kan jeg beklage.

Men det er ikke så rart at reiselivsbedrifter landet over nå frykter resultatet av høringsrunden. Seks års erfaring med dagens stortingsflertall viser med tydelighet at deler av regningen for store skattekutt til landets rikeste, er finansiert ved å øke avgifter og moms for folk og næringsliv.

Tidligere finansminister Siv Jensen kunne i 2018 fortelle Stortinget at endringer i merverdiavgift, særavgifter, tollavgifter, sektoravgifter og gebyrer samlet har økt med 6,6 milliarder kroner fra 2014 til 2018. Da er trygdeavgift, arbeidsgiveravgift samt avgift på arv og gaver holdt utenom.

Alle vi andre vet at elavgiften har økt, drivstoffavgiftene har gått opp og at pendlerfradraget er kuttet. I tillegg er sukkeravgiften økt og regjeringen har innført helt nye avgifter, som for eksempel flypassasjeravgiften. Lenge forsøkte også regjeringen å få innført en egen poseavgift, men måtte til slutt gi opp.

På toppen av dette har Frp satt norgesrekord i bomavgifter for bilistene.

Det er derfor ikke rart at både bransjeorganisasjoner og reiselivsbedrifter nå frykter en ny avgiftsspiral fra regjeringen. Bjørnstad gjør lite for å berolige dem.

