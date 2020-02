Hvorfor blande vindkraft inn i lederkampen i RBK?

Nav svarer kvinne som søker uføretrygd: Vi tviler ikke på at hun er syk

Saken oppdateres.

Det forestående valget av styreleder i RBK skaper diskusjon i medlemsmassen og tar spalteplass i Adressa. For et par uker siden ble dette et tema da jeg hadde en samtale med en fotballinteressert venn sørpå.

Jeg måtte fortelle at den nye lederkandidaten Ståle Gjersvold er kontroversiell fordi han er sjef i Trønderenergi, som er engasjert i den omdiskuterte utbyggingen av vindkraft med vindmøller på Frøya. Adressas kommentator har fokusert på denne problemstillingen flere ganger.

Da lo min venn spontant, høyt, hjertelig og lenge. Skal slike irrelevante forhold virkelig være avgjørende for ledervalg i en fotballklubb som sier seg å være profesjonell? Frykter man kanskje at det skal komme vindmøller på tribunetakene på Lerkendal?

Man får tro at medlemsmassen i RBK ikke velger å gjøre seg til latter for fotball-Norge.

