Når vinteren kommer, så er det ekstremt vanskelig å komme seg rundt når du har barnevogn eller er avhengig av rullator. Men vi med flerlinger er isolert uansett. Det er ekstremt få plasser vi kan dra. Det er veldig få plasser der det er plass å komme seg inn. Det er ikke noe som legges til rette for noe. Altfor smale fortau til vanlig, og når vinteren kommer, er det bare å glemme fortau. Da er eneste utvalget å gå langs vei.

Problemet med bussen er også blitt større etter at de nye bussene er kommet. For meg med trillingvogn trenger jeg hele bredden på døren for å komme inn og ut. Inn er ikke det verste problemet. Jeg lar folk komme av før jeg går om bord. Det er et stort hinder når jeg skal av bussen. Alle vil av og på samtidig som jeg skal av. Jeg har dermed blitt med til neste buss-stopp for at jeg har ikke kommet av. Jeg har mange jeg kjenner som jobber som billettkontrollør på buss, og jeg har forklart situasjonen til dem. De har også erfart med tiden hvordan det er.

Jeg har sittet og undret på om hvis det er slik med tilrettelegging, brøyting og buss, hva vil fremtiden bringe? I denne farten er det bare seg selv folk vil tenke på.

Jeg er så lei av å være isolert i Trondheim på grunn av hvordan tilstanden er. Som flerlingforeldre når du er ute og triller, føler jeg at du må opptre på en egen måte. Du må være høflig til alle som stopper deg og spør om alt mulig. Å si høflig nei når de spør om å ta bilde av ungene. Det er så mye du må holde ut med og ikke klage på. Men nå begynner jeg å få nok.

