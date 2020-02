Hvorfor er alle seteryggene på legevakta fjernet?

For meg ble tissedebatten et symptom på forfallet i NRK Radio

Saken oppdateres.

Jeg sitter på legevakta som jeg ofte har gjort de siste to årene. Ikke at det er særlig behagelig å sitte her ellers heller, men i dag gjør det ekstra vondt. Jeg har store ryggsmerter og er avhengig av å sitte skeivt og ha seterygg der jeg sitter. Men alle ryggene på sofaene her på legevakta er fjernet, og de som jobber her vet ikke hvorfor.

Så, til de ansvarlige, hvorfor det? Joda, det er en sofa lengst bak i hjørnet med rygg, men her kan man vente i mange timer, og jeg kan ikke se for meg at det alltid er plass i den sofaen. Eller at man ikke ønsker å sitte så nære andre med tanke på smitte.

LES OGSÅ: Venterommet på legevakta i Trondheim ble stengt på grunn av mistanke om koronavirus-smitte

Akkurat nå er to av de ryggløse sofaene opptatt av mennesker som ligger strakt ut på de. Noe jeg kunne tenke meg å gjøre selv også.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter