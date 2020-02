Åpen brev til Guri Hetland: Hvorfor var det dobbelt så dyrt og ingen varmetelt i Granåsen?

Reagerer på uttalelser om at de er et senter for «bilbasert handel»

Åpent brev til Ski Tour og Guri Hetland. Etter å ha fulgt Skitour 2020, fra første til siste stavtak, med både nedturer og oppturer sportslig, har jeg noen betraktninger og spørsmål rundt touren.

Dag 1 og 2: Østersund.

Vi kjører til Østersund, og der er det fantastiske forhold, og sportslig meget bra utbytte. Vi betaler 99 kroner for billett i løypa/stadion, og alle har tilgang til et stort oppvarmet mattel, der de selger både mat og drikke. Det er god plass til mange folk i dette teltet. Stor stemning både i løypa og i teltet. En god start på touren.

Dag 3: Åre.

Forbigår denne dagen da mye er skrevet om en del forhold i Åre tidligere.

Dag 4: Meråker.

Kjører til Meråker og kommer dit og blir godt mottatt allerede på parkeringsplassen. Vi blir ønsket velkommen av noen trivelige damer, når vi kommer inn i det oppvarmede teltet. Der selger de både mat og drikke. Vi kommer som vanlig i god tid før start, og da det er en kald vind, er det godt å ta med barnebarna inn i dette teltet. Ett ganske stort telt med plass til mange. Dagen blir veldig bra, med flotte bilder fra skirenn i en fantastisk natur, og med funksjonærer som virkelig gjør jobben. Rein 17. mai-stemning i Meråker når bygdas store sønn Emil Iversen går et flott løp.

Dag 5 og 6: Granåsen i Trondheim.

Vi kommer tidlig til Granåsen på lørdag, klokka 09.00. Det regner mye! Først må vi betale 250 koner pr. pers i inngang for billigste billett. Det regner og vi begynner å lete etter det oppvarmede teltet som vi kan vente i, da det enda er 2 ½ time til start. Vi finner ikke noe slikt telt, og spør noen funksjonærer om hvor dette teltet kan være? De er noe usikre men tror ikke det er noe slikt telt for «vanlig dødelige»!

Vi rusler litt rundt i regnet og ser et stort telt, går så dit og treffer noen hyggelige damer. Vi får aller nådigst komme inn, da det enda er lenge til start. Vi blir fortalt at dette er VIP-teltet og at det ikke blir anledning for «vanlige folk» å bruke dette seinere på dagen. Vi blir servert kaffe og har det hyggelig. I dette teltet skal VIP’ene få servert både øl og mat seinere på dagen. Vi vanlige folk får kjøpe mat i bodene rundt omkring, og sitte ute på bord og benker. Det er «bondens marked» som har nesten alle disse bodene, og det er et flott tiltak som fremmer lokal mat og lokale tradisjoner. Men vi skulle gjerne ha hatt et oppvarmet telt for å nyte denne maten mellom prologer og finaler.

Søndag: Vi er på plass nok en gang i god tid før start i et ufyselig vær og betaler nok en gang 250 kroner pr. pers for å komme inn. Når damene med Therese Johaug i spissen nærmer seg målgang, begynner det å snø enda mer. Mange forlater Granåsen og går heim for å se herrene på TV. Hadde det da vært et oppvarmet telt der alle kunne ha varmet seg litt i, hadde kanskje ikke så mange gått heim. Et slikt telt er helt nødvendig, spesielt på slike dager som vi hadde på søndag. Selv vi mest hardføre entusiaster som har kledd oss godt og har prøvd dette før, synes det er ufyselig. Hvorfor er ikke dette på plass i Granåsen?

Vi er en gjeng langrenns-entusiaster som nå de siste ti årene har reist verden rundt på VM og Tour de ski, og vært på mange arenaer. På alle har det vært telt for alle, med mulighet for kjøp av mat og drikke, samt å sitte og treffe både kjente og møte nye bekjentskaper. Det er noe av det som gjør det ekstra artig med å reise rundt på skirenn. Selvfølgelig er det artig når de norske vinner, men å treffe andre entusiaster fra andre nasjoner er og artig. Kos og trivsel er noe vi må ha på disse arrangementene. Langrenns-sirkuset er avhengige av at det kommer folk som vil se på dette, og da bør og kos og trivsel stå i høysetet til arrangørene.

Jeg forstår at sponsorer skal ha litt særbehandling, men skisporten er helt avhengig av at det møter opp «vanlige folk», og at også disse blir tatt godt vare på. Tror det hadde blitt tynt rundt omkring i løypene med bare sponsorer på plass.

Derfor er mine spørsmål: Hvorfor koster det 150 kroner mer for billett i Granåsen enn for eksempel i Østersund? Og hvorfor var det ikke et stort telt for oss «vanlige folk» i Granåsen? Er dette noe som det blir tatt tak i til VM i 2025?

