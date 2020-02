Hetland svarer på kritikken: - Vi tar det med oss i evalueringen

Saken oppdateres.

Svar til Hans Tettli på «Åpent brev til Guri Hetland: Hvorfor var det dobbelt så dyrt og ingen varmetelt i Granåsen?». Takk for god og grundig vurdering av tilretteleggingen for publikum på Ski Tour 2020s stoppesteder. Det er veldig hyggelig å høre at du var tilskuer på alle etappene!

Billettsalg og tilrettelegging for publikum var de lokale arrangørenes ansvar. De løste dette individuelt, gitt muligheter og begrensninger på hvert enkelt sted. I Östersund og Åre var det Sportkompaniet AB som hadde ansvaret, i Meråker var det IL Varden Meråker og i Trondheim Granåsen Aktivum AS.

Granåsen Aktivum valgte å satse på et omfattende samarbeid med Bondens Marked som ga meget gode muligheter for kjøp av kortreist kvalitetsmat. Det ble tilrettelagt med bord og benker i salgsområdet og kapasiteten for å gi publikum gode matopplevelser var bra. Åpent telt for de med tribune- eller arenabillett ble vurdert, men på grunn av begrenset plass, samt ønske om et åpent markedsområde, ble dette valgt bort.

Billettprisene i Granåsen var de samme under Ski Tour 2020 som de er under Raw Air og årlig World Cup i hopp. Dette mener vi er et fornuftig nivå for FIS World Cup i Trondheim. Billettene inkluderte i tillegg til langrenn, også World Cup kombinert både lørdag og søndag.

Vi takker for ditt brev og tar med oss synspunktene i evalueringen av Ski Tour 2020.

