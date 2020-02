Hvis ordet leses sammenhengende, skriv det sammenhengende!

Hva med sanntid for brøytebilen?

Anonym hets kunne ødelagt Patriks karriere. Nå er han klar for Stjørdals-Blink

Sjefen om Tønseths finske nedtur: – For dårlig

Nye Veier framstår som et lobbyorgan for overdimensjonerte motorveier

– Metoo handler om så mye mer enn et «stryk over rumpa»

– Plutselig hørte jeg et høyt smell

For en skam! Gjelder ikke loven også det offentlige?

Hjertepasient Birger: Møtet med min fastlegen ble starten på et spesielt forløp

Hva med sanntid for brøytebilen?

Nye Veier framstår som et lobbyorgan for overdimensjonerte motorveier

– Metoo handler om så mye mer enn et «stryk over rumpa»

– Plutselig hørte jeg et høyt smell

Saken oppdateres.

Jeg føler behov for å skrive noe om ord deling. Ser stadig i avisa og på Face book at norsk talende ikke lenger har sine grammatikk kunnskaper i behold. Har du glemt dine rettskrivnings kunnskaper, finnes det lære bøker om temaet. Antar at jeg kaster en brann fakkel når jeg tar opp denne problem stillingen!

Moralen er, kjære leser: Hvis ordet leses sammenhengende, skal det også skrives sammenhengende! Jeg viser til gruppa «Den nasjonale forening mot orddeling» på Facebook.

LES OGSÅ: Språkfeil i annonse fra Språkrådet

Vi lærte allerede på barneskolen at vi ikke skulle omtale folk som «stykker», i hvert fall ikke skriftlig. Brudd på denne regelen skjer ofte, og hva da med tekst som blir oversatt fra norsk til engelsk? Blir det da «pieces»? Vi lærte også at «ubestemt artikkel intetkjønn» heter «et», men mange bruker konsekvent «ett». Svenskene bruker denne skrivemåten, men ikke vi! Og mange vet ikke forskjellen på sin og hans (hennes).

Det fins mye fag litteratur om det norske språket. Neste gang du skal på en bok handel, bør du kanskje legge en i handle kurven.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter