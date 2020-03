Får datteren min like god utdanning på distriktskolen?

Saken oppdateres.

Jeg er forelder til en skuffet og sint 15-åring. Hun trodde nemlig at hun bodde i et likestilt land, men etter søknad til videregående skole i Trøndelag har hun forstått at det gjør hun ikke. Hun er sint på oss foreldrene fordi vi absolutt måtte finne oss jobb ute på Fosen og ikke i Trondheim fordi da er hun nødt til å gå på Fosen videregående skole, en skole hun ikke spesielt vil.

Hun drømmer om enten matte- eller legestudier på universitetet. Fosen videregående er en bra skole, men realfag er ikke akkurat deres sterkeste side. Hun er derfor sikker på at hun ikke vil få samme opplæring og samme grunnlag til universitetsstudier som om hun fikk gå mattelinjen ved Katedralskolen, som er den hun ønsker å gå på.

Som forelder til denne sinte tenåringen har jeg gjort noen undersøkelser og sendt et par eposter, og jeg har oppdaget at Trøndelag fylke sier at nærskoleprinsippet gjør at det ikke blir karakterpress mellom elevene, og at det ikke blir «eliteskoler» som får alle de dyktigste elevene. Men Trøndelag fylke vil ikke opplyse om gjennomsnittskarakterene i skolene sine eller vise frem tall som styrker disse påstandene.

Jeg påstår at det ikke er samme gjennomsnitt ved forskningslinjen i Thora Storm og mattelinjen i Katedralskolen som det er i en vanlig studiespesialisering i en skole i utkanten av fylket. Jeg ønsker at fylkeskommunen ser min datter i øynene og lover henne at hun blir en akkurat like bra elev på universitetet som en elev fra de store skolene i Trondheim, men det vet jeg de ikke kommer å gjøre.

Men det jeg vil, er at fylkeskommunen forklarer for tenåringen min at nærskoleprinsippet ikke skaper eliteskoler og at elever fra Fosen videregående og andre randskoler ikke er dårligere forberedt til universitetsstudier i realfag enn andre. Da duger ikke halvløgner og fagre ord, hun vil ha statistikk og tall!

