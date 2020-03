Vanskelig på offentlig toalett

Å gå på do bør være en mulighet for alle

Saken oppdateres.

Hvorfor må en betale for å kunne benytte seg av offentlige toaletter? Å gå på do bør være en mulighet (les rettighet) for alle.

På bussterminalen på Trondheim Sentralstasjon kan folk attpåtil ikke betale med annet enn én mynttype, et tikronestykke. Det går ikke med eksempelvis to femkronestykker. I tillegg har folk ofte problemer med å åpne dørene på rett måte når de først har sluppet nedpå tikronestykket. Så få slutt på dette idiotiet, vær så snill!

Og hvorfor er det ikke toalettvakter på samtlige offentlige toaletter her til lands? Toalettvakter kan passe på at det er nok toalettpapir og såpe og at det er forsvarlig renhold og vedlikehold. For slikt er jo ofte et problem på offentlige toaletter; det har blant annet vært tendenser til dårlig vedlikehold på dametoalettet på førnvnte bussterminal (herretoalettet kjenner jeg ikke ved selvsyn). I tillegg kan toalettvakter holde øye med «annet».

