Dette handler om å beholde verdighet

Å gå på do bør være en mulighet for alle

Saken oppdateres.

Angående debatten om toalett som ikke er kjønnsdelte: Jeg synes det er mindre pinlig dersom det kommer en kvinne etter meg enn dersom det kommer en mann. Så jeg liker ikke tanken på at en mann setter seg på samme toalett som jeg har brukt. Dette handler om verdighet, som jeg ønsker å beholde. Jeg foreslår tre typer toalett: Ett for menn, ett for kvinner og ett for begge. Gi oss valgmuligheten!

