Et negativt budskap

3. mars har Adresseavisen et førsteside-bilde av en inngangsport til et berg midt i mørke skogen. En stålsatt inngangsport til berget der inne – ukjent, uutforsket og full av mystikk. Dovregubbens hall kanskje, eller kanskje noe verre. Hvem vet? Og når ingen vet, er det ingen grenser for hvor stort eller fryktelig det som skjuler seg der inne, kan være.

I denne atmosfæren blomstrer voksnes fantasi, men også barns. Og barn suger til seg usikkerhet som en tørr svamp; og deres utforskertrang kjenner ingen grenser, språklige eller andre. Adresseavisen gir vår fantasi, voksne som barn, et puff i retning av hvilke hemmeligheter ståldøren skjuler, for overskriften er: «Bak disse dørene kan 400 personer legges i korona-karantene». Her er det mye å mate fantasien med. Når ordene og bildet går sammen, yngler det nok ikke gledesforventninger.

Barn er en utsatt gruppe hva angår mottakelighet for fryktelementer som det korona-historien fører til nå om dagen. Det er trist å se at Adresseavisen bruker situasjonen og sitt fortellertalent for å høyne skrekk- og ubehagselementet i korona-saken. Å bruke den passive formen «kan 400 personer legges i korona-karantene» grenser til det tendensiøse. Det ville være lett å komme opp med et halvt dusin aktive verb fraser her, men man valgte altså en passiv.

La oss se på passivformen. Når man skriver «kan 400 personer legges i korona-karantene» sier man implisitt at disse 400 ikke har råderett over innleggelsen og er uten alternativer. Hvis dette ikke er del av budskapet, burde man ha valgt en aktiv form av et passende verb.

Adresseavisens sammenstilling av tekst og bilde slik det var utformet på forsiden 3. mars, var ekstremt uheldig.

