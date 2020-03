Burde folk som bryter karantene bli straffet?

Tosifret antall førerkortbeslag under fartskontroll på Heimdalsmyra natt til lørdag

I det siste har det vært mye snakk om corvid-19 og folk som er satt i karantene for å ikke smitte andre. Det har vært mye informasjon om at noen som er i karantene har brutt den og dratt på butikken eller treningssenter. Dette er ikke ok! Det er mange ut i Norge som ikke tåler å bli smittet, fordi de er selv i risiko gruppen eller har familie i risikogruppen.

Jeg mener disse egoistiske, selvopptatte menneskene som bryter karantene burde straffes med kraftige bøter på flere tusen. Og om det viser seg at noen dør på grunn av smitten, burde de straffes enda hardere. Hilsen et sint familiemedlem av en person i risikogruppen.

