Hersketeknikk? Dette er vel også hersketeknikk?

Jan Nystrøm er blitt medlem i «Folkeopprøret mot klimahysteriet», og i Adressa 4. mars sutrer han fordi Julie Brodtkorp, som fredagsspalitist har beskrevet den som «en kollektiv form for fortrengning». Han antyder at dette er hersketeknikk.

Jan Nystrøm kjenner jeg som en ressurssterk og svært viljesterk person, som neppe lar seg tvinge til taushet av motargumenter selv om han mener det er hersketeknikk. I samme innlegg går han i fella med å stemple meningsmotstandere, ved å antyde at de som ikke er enige i hans eget syn, baserer sitt standpunkt på følelser og tro. Dette er vel også langt på vei hersketeknikk?

Sitat: «Alle som ikke baserer klimadebatten på følelser og tro, forstår at klimaendringer skyldes mange komplekse mekanismer, som ingen klimaforskere har funnet fullgode svar på.»

Hans videre argumentering for at han har rett i sitt syn, og flertallet av forskerne (97 prosent) tar feil, vil jeg la stå uimotsagt i denne anledningen. Jeg vil bare tilføye at mitt høyeste ønske er at han og hans meningsfeller har rett. Selv har jeg ikke nok kunnskap til å komme med «absolutte sannheter». Jeg velger å forholde meg til de som mener menneskeheten må gjøre noe om ikke kloden vår skal bli ubeboelig i framtida. Skal vi vente til forskerne kan gi absolutte svar på alt, er jeg redd det blir for seint.

