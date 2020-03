Svarer mor som er bekymret for undervisningen: Bygdeskoler er like bra som byskoler

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen har, med sitt skambud i forhandlingen om særaldersgrensene, lagt sten til byrden for arbeidsgivere i en kvinnedominert offentlig sektor. Sykepleieres gjennomsnittlige avgangsalder, inkludert de uføre, er i dag ca. 57 år. I følge KS-barometeret er sykepleiere den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere.

Rekrutteringsutfordringen har også manifestert seg i sykehus. Derfor er det er svært alvorlig at arbeidsministeren og regjeringen ikke tar denne situasjonen på alvor og bidrar til en løsning. Med brudd i forhandlingene om særaldersgrense så lar arbeidsministeren være å sikre pensjonen for alle sykepleiere født etter 1970. Når arbeidstakersiden så seg nødt til å bryte forhandlingene var dette fordi ministeren ikke la fram et reelt tilbud.

Statsråden har tidligere forsøkt å argumentere med at han ga tilbud om 400 000 kroner ekstra per år. Det han ikke forteller er at for å opprettholde dagens ordning så burde han ha tilbudt én millioner kroner. En slik reduksjon kan NSFs medlemmer selvfølgelig ikke akseptere. Dette bruddet øker utfordringene med å rekruttere dagens unge til sykepleiestudier og det forsterker arbeidsgivernes allerede store utfordringer med å rekruttere og beholde viktig kompetanse i helsevesenet. Dette må arbeidsgivere forholde seg til uavhengig av om regjeringen rydder opp. NSFs beskjed til dagens regjering i anledning den internasjonale kvinnedagen er: Stopp pensjonsranet av sykepleierne!

