Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona

- «Worst case» er et ubehagelig scenario

Politiet har fått over 50 tips etter ny video i Odin-saken

Myndighetenes tiltak er som et slapt håndtrykk

Tjenester viktigere enn to fylkeshus

Ikke behov for fire felt og større fart

Myndighetenes tiltak er som et slapt håndtrykk

Myndighetenes tiltak er som et slapt håndtrykk

Vedum ber Solberg ta grep for å redde flybransjen

Saken oppdateres.

Som samfunnsborger med full jobb, skatteyter og betaler full NRK lisens og andre medier som Adresseavisen med flere, opplever jeg her i Trondheim at jeg blir å bli ekskludert fra full tilgang til informasjon som normalhørende får via talespråk på NRK, pressekonferanser og Radio.

Les også: Trondheim kommune med ekstraordinært formannskapsmøte i forbindelse med koronasmitten

Jeg viser til likestillings- og diskrimineringslov en §8, jf. § 6, hvor døve og hørselshemmede blir direkte diskriminert ved at vi ikke får den samme tilgangen på informasjon som andre!

Med det mener jeg at Trondheim kommunen bryter den paragrafen. Rådhuset har et rom for tolker som de bruker til sine bystyremøter. Så hvorfor ble det ikke benyttet i denne sammenhengen?

Trondheim kommunen har et ansvar på det området og sørge for at vi døve og hørselshemmede som har tegnspråk som første og andre språk får full tilgang!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter