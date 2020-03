Tør ikke dra hjem til familiene: Her sitter Ranheim-profilene i karantene på hytta

Riksadvokaten varsler straff for brudd på koronaregler

Er ikke de som jobber i dagligvarebransjen også viktige for samfunnet?

Det er tid for endring av lønnsoppgjørene

At samfunnet stenger ned nå, kan ha alvorlige konsekvenser for utsatte barn

Vi må snakke om det, rope ut at det ikke er greit

Avinor: All innenriks flytrafikk vil gå som normalt

Saken oppdateres.

Jeg etterlyser oppmerksomhet på at det å sikre nok matvarer i butikkene, er en viktig samfunnsfunksjon. Det betyr at de ansatte som jobber der, er viktige.

Det nevnes i fra myndigheter og gjennom media at leveringsdyktigheten til matvarebutikkene er god og at hamstring derfor ikke er nødvendig. Det er bra. Men når det gjelder hvilke yrkesgrupper og funksjoner som blir prioritert for å få plass i barnehage og på skole, da uteblir de som jobber i dagligvarebransjen.

Det virker som de ansatte i denne sektoren ikke er så viktige? Jeg la også merke til, ved siste besøk på torsdag i butikken, at de ansatte ikke hadde noe slags beskyttelse for smitte.

