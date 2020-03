Kringsatt av fiender: Giske er den eneste som kan gi Ap en troverdig kurs

At samfunnet stenger ned nå, kan ha alvorlige konsekvenser for utsatte barn

Adresseavisa har det siste året hatt en serie innlegg som kan oppfattes som en kampanje mot Ap, der de har fyrt opp under konflikter, splittelse, tilbakegang; en «no går det dårlig»-kampanje. Dette er en velbrukt måte å vinne offentlig debatt på. Og spesielt i tider der folkeopinionen ønsker et alternativ til høyrepolitikk, dreies debatten over på skittentøyvask. Slik at partiet svekkes. Selv for oss som ikke er Ap-medlemmer, gir dette dårlig smak i munnen.

Og nylig har kampanjen fått drahjelp, gjennom Magnus Thorslunds leserinnlegg lørdag 7. mars: Kjære Trøndelag Arbeiderparti, det er på tide å la Trond gå. Innlegget er et eksempel på hvordan det kan se ut når man vil ta mannen og ikke ballen: Debattanten erkjenner at «Giske er en av de dyktigste politikerne Trøndelag noensinne har produsert. Men dette mener jeg er helt og holdent irrelevant». En alarmerende konklusjon det er all grunn til å stoppe opp ved:

Er det ikke akkurat nå når Norge endres dramatisk at vi trenger de aller beste politikerne? Når kutt i bostøtte, fri rettshjelp, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger rammer de som er dårligst stilt? Når fødestuer, sykepleierutdanninger og kunnskapsinstitusjoner legges ned? Når kommuner tvangssammenslås? Når en massiv privatisering av offentlige tjenester utredes? Når de aller rikeste får skattekutt? Når reformer gir oss færre politistudieplasser? Når merkevaren NSB knuses og antallet direktører med millionlønn går til himmels? Når de som er drevet av medmenneskelighet rettsforfølges? Når vindindustrianlegg gjør ubotelig skade på nasjonale naturverdier, mens pengene tas ut til skatteparadiser? Når store skogeiendommer i Norge selges ut?

Men heller ikke Aps egne klarer å legge fortida bak seg, komme ut av fastlåste tankemønstre eller interne stridigheter. Er det ikke da grunn til å frykte at Ap svekkes ytterligere, også ved egen hjelp? Se bare til KrF hvor internt bakholdsangrep førte til lederskifte og et parti som havnet på «lindrende avdeling». Venstre likeså. Interne lederstridigheter har over tid nesten utradert partiet.

Politikernes samfunnsoppdrag er først og fremst å stake ut en kurs framover, en politikk med tydelig innhold, en overbevisende idé om hva som tjener folket, landet og naturen vår. Hva kan vi vente oss av Aps politikk framover? Og hvem er de aller beste partiet kan rekruttere i dette bildet? Trond Giskes tale på Hovin 1. mai i fjor talte for seg selv; en så samlende, sterk og tydelig tale om hvilken politikk som ville tjene landets innbyggere best skal en lete lenge etter. Den var monumental. Trond Giske er sannsynligvis den eneste som kan gi Ap en troverdig kurs som skaper oppslutning igjen.

Men skal dette skje, må Ap løfte blikket og praktisere sin egen grunnverdi «solidaritet», også innad.

