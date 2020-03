Lærer svarer kommunaldirektøren: Det hun impliserer, gjør meg forbannet

Mann i 20-årene tatt for råkjøring av UP

1. Det er ingen tillitsvalgte som ikke har ønsket å opprettholde et skoletilbud for barn som trenger det, for eksempel barn med vedtak fra barnevern, foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller lignende.

2. Uenigheten gikk på hvorvidt det var nødvendig at hele lærerstaben måtte møte opp på jobb og risikere unødvendig smitte.

3. De fleste av mine kolleger, og jeg selv, har lange arbeidsdager med stor rettebyrde i disse dagene fra morgen og til langt på kvelden. Vårt mål er å gi elever et så godt som likeverdig skoletilbud.

4. Camilla Trud Nereid har vist seg å være fullstendig handlingslammet. Retningslinjer har kommet for sent, de har vært åpne for tolking, og de har vært puslete. Dette har ført til at kommunen har diltet etter regjeringen, som ikke akkurat kan beskyldes for å ha gjort en særlig god jobb med korona før forrige torsdag.

5. Det at Nereid impliserer at vi ikke bryr oss om barna, gjør meg forbanna. Vi bryr oss om barna, det er bare synd vi ikke har kunnet sikret dem godt nok fra smitte på grunn av generell sendrektighet og inkompetanse i kommunens ledelse.

