Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene

Saken oppdateres.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier Trøndelag har et innlegg i Adresseavisen 17. mars der han mener at jeg tar feil angående trafikksikkerhet og veistandard når jeg kritiserer Nye Veiers E6-planer i en kronikk i slutten av februar. Vatnan mener at en firefeltsvei for 110 km/t er tryggere enn to-/trefeltsvei for 90 km/t, men bringer lite dokumentasjon.

Sintef gjorde en trafikksikkerhetsstudie som sammenlikner ulike veistandarder i 2004. Da var ikke 110 km/t aktuelt. Rapporten pekte på at det er midtrekkverk som er det viktige for å hindre møteulykker, og den viser også at forskjellen i fart er av betydning. Sintef-rapportens beregninger viste at en firefeltsvei for 100 km/t med bredde på 20 meter, vil gi nesten 60 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkeverk for 80 km/t.

Statens vegvesen viser i en utredning fra 2019 at en to-/trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t vil ha ti prosent lavere ulykkesrisiko enn en firefeltsvei for 110 km/t med bredde på 20 meter. Bredere firefeltsveier kommer marginalt bedre ut enn to-/trefeltsveier, men Nye Veier er faktisk en pådriver for å bygge deler av firefeltsveiene enda smalere, ned mot 19 meter.

Mitt poeng om arealinngrep handler om at firefelts motorvei for 110 km/t krever betydelig ny vei i ny trase. Å beholde dagens to-/trefeltsvei og heller forbedre den der det er nødvendig, vil naturligvis gi langt mindre inngrep i matjord og natur enn den løsningen Nye Veier ønsker.

Vatnan peker på at byvekstavtalene og utfordringene som økt veitrafikk medfører, ikke er Nye Veiers ansvar. Det er naturligvis uheldig at et statlig selskap ikke skal ha et medansvar i en slik viktig sak. Men det gjør det enda viktigere at politikerne setter ned foten for motorveiplaner som truer matjord, natur, klima og bymiljø.

