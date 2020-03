Lokalbankens betydning i en uvirkelig tid

«Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

For bare få uker siden hørte jeg min gode venn og kollega, som er makro-økonom i Eika Gruppen, snakke om koronaviruset som en fjern fare. Nå har smitten kommet til vårt eget nabolag, og samfunnet har dratt hardt i nødbremsen.

Dette vil resultere i store økonomiske konsekvenser for bedrifter, og for små og store leverandører til disse – og ikke minst for ansatte i bedriftene dette gjelder.



Når våre arbeidsgivere rammes, rammes vi som privatpersoner også. Bankvesenet må ta sin rolle på største alvor når privatøkonomien til Ola og Kari blir utfordret.

I Norge har vi et solid og robust bankvesen som lever under strenge krav fra finansmyndighetene. I gode år blir gjerne banknæringen kritisert for at bankene går «for godt». Men: det er nettopp for å ruste seg til røft vær det er viktig at bankene i Norge bygger kapital, robusthet og soliditet. Vi skal være sikkerhetsnettet når det kommer grus i samfunnsmaskineriet. Og der er vi nå.

I Hegra Sparebank jobber vi etter visjonen Best for kunden, og med en filosofi om at folk liker folk. Nå kommer syretesten på om vår måte å drive bank på holder vann.

Akkurat nå kommer den lokale tilhørigheten og lokalkunnskapen aller best til sin rett. Det er nå du vil ha behov for en bankrådgiver som kjenner deg, er tilgjengelig for deg og som kan gi deg gode råd tilpasset den situasjonen du kommer i dersom du rammes.

Vi synes det er aller hyggeligst å møte våre kunder ansikt til ansikt. Det kan vi ikke gjøre nå. Vi må ta vår del av samfunnsdugnaden med å begrense smitte. Det var med tungt hjerte vi tok beslutningen om å stenge bankens dører for personlig kundeoppmøte i forrige uke. Samtidig opplever vi at kundene våre har stor respekt og forståelse for denne beslutningen, og at våre løsningsorienterte ansatte får hjulpet de aller fleste på alternative måter.

Som samfunnskritisk virksomhet har vi egne tiltaksplaner for banken, og følger helsemyndighetenes råd nøye. Vi setter ned renten, utstyrer våre rådgivere med utvidede fullmakter for å kunne hjelpe vår kunder raskt, og kurs og konferanser er avlyst på ubestemt tid. Nå prioriterer vi å være til stede for kundene våre.



Vi følger smittesituasjonen og myndighetenes råd nøye. Det oppfordrer vi også deg til å gjøre. Ikke bare for deg selv – men aller mest for å ikke spre smitte til mennesker som tåler sykdommen dårligere enn deg.

Hold hjertet varmt – hold hodet kaldt – og ta kontakt med banken din om du trenger økonomisk bistand i en utfordrende tid. Vi er her for deg.

