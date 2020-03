Hvor er dugnadsånden, Erna?

Her er ekspertenes app-anbefalinger for styrketrening

Saken oppdateres.

Vi er inne i Norges viktigste dugnad. Likevel avviser du å delta på dugnaden for de aller mest sårbare i Europa. Hvor er solidariteten da?

Tyskland har invitert til en europeisk dugnad for å evakuere 1600 av de mest sårbare barna fra flyktningeleiren Moria i Hellas. Helsehjelpen har vært svært mangelfull over lang tid.

Ungene er kalde på føttene og kronisk forkjølet. De er redde og psykiske problemer florerer. Deres barndom er i ferd med å renne ut i sand. Og nå truer viruset. Med 1300 mennesker på én vask, familier som har tre kvadratmeter å leve på og dårlig immunforsvar i utgangspunktet, vil korona leve glade dager. Og syke barn og voksne være i ekstrem fare.

Det er for de sårbare gruppene vi nå mobiliserer for dugnad her hjemme. Og dugnad er en fin del av den norske folkesjela, sier du Erna. Og likevel avslår du nå Tysklands tilbud om å delta på dugnaden for de aller, aller svakeste i Europa. De som har mistet alt og som nå kan miste livet.

Da blir dine ord om samhold og solidaritet hule.

