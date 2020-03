Derfor bør du fortsette å gå på visninger

Det er i hovedsak to grunner til at hjemmekontoret gir deg smerter i nakke og rygg: Her er måten å bli kvitt plagene

Nå er vi midt inne i en krise som dagens generasjoner aldri har sett før. Selv de av oss som opplevde finanskrisen har ikke sett noe lignende, for denne krisen blir verre for vanlige folk enn finanskrisen.

Jeg er redd for at vi nå kommer til å forsterke den økonomiske delen av krisen gjennom å sette alt på vent. Så er du på boligjakt bør fortsette å gå på visninger. Eiendomsmeglerne har kommet med gode løsninger så du kan gå på visning og likevel overholde myndighetene sine regler. Det er viktig. Hvorfor? Vi har jo fått beskjed om å holde oss inne og gjøre minst mulig. Da trenger vi jo ikke å gå på visning?

Hvem er det som selger boligene som ligger ute til salgs nå? Det er vanlige folk. Du og naboen din. En bolig kjøpt i januar eller februar når corona for de fleste fortsatt bare var en god øl. Nå ser verden plutselig annerledes ut.

Hvis alle slutter å kjøpe bolig så forsterker vi de negative konsekvensene av en alvorlig krise og vanlige folk kan bli hardt straffet. Det er mye vi ikke skal gjøre i disse uvanlige tider og vi skal støtte opp om dugnaden. Men en del av dugnaden er å hindre at alt går i stå, holde hjulene i gang, så lenge det er mulig innenfor anbefalte tiltak. Å gå alene på visning er ennå mulig.

Jeg er redd for at vi setter alt på vent. Jeg er redd for at vi vil prøve å selge for enhver pris. Jeg håper bankene tar hensyn til kunder i en vanskelig situasjon med nødvendig tid på mellomfinansieringen. Jeg har et råd til boligselgere. Ha is i magen, ikke la deg stresse. Ingen vet hvor lenge dette varer, men det vil gå over.

Vi lærte av finanskrisen at når usikkerheten er borte vil boligmarkedet raskt hente seg inn. Derfor er det ingen grunn til å selge boligen din på billigsalg. Hvis du vurderer å bytte bolig, fortsett å gå på visning, fortsett å by, så vil vi redusere de negative konsekvensene betraktelig.

Lykke til på visning!

