Nå er det viktigere enn noen gang at vi handler lokalt for å berge norske arbeidsplasser. Hensatt i karantene er netthandel en nødvendighet for mange. Flere enn tidligere vil nå benytte seg av det.

Da er det viktig å bevisstgjøre hvor man faktisk handler fra. Mange nettbutikker utgir seg for, og ser tilsynelatende ut til, å være norske. I virkeligheten sitter mange utenfor landets grenser, gjerne som et NUF-foretak, og sender varer inn i Norge. For å støtte norsk næringsliv oppfordres regjeringen ved næringsminister Iselin Nybø, Virke, NHO og LO med flere til en rask etablering av en sertifisert ordning eksklusivt for norske bedrifter.

Norske bedrifter trenger en «tillitslogo» som gir sikkerhet, og et tydelig signal, til forbrukere om at man handler av en norsk bedrift. På denne måten kan alle være med på en dugnad for norske arbeidsplasser.

