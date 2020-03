I Moria-leiren er det 7000 barn. Smittefaren er enorm

Så finner vi en ro, glede og latter i detaljer vi ikke har lagt merke til på mange år

Saken oppdateres.

Akkurat nå er landet vårt i krise. Dette betyr ikke at vi nå skal lukke øynene for andre i verden. Tvert imot. Nå er tiden inne for at vi retter blikket utover, dit hvor mennesker har levd i krise i flere år allerede.

I leiren Moria på Lesvos finner vi dem. Familier som trygler om den minste smule. Fedre og mødre som har sett sine barn bli skutt og drept. Rundt dem sitter livredde barn alene som aldri har opplevd annet enn utrygghet. Barn som er redde for sitt eget liv hver eneste dag, og med kun et håp om å få se en ny morgen. Disse barna lever i et helvete på jord, og trenger hjelp. Hvordan kan vi glemme dem? De menneskene som er de mest sårbare i verden? Når koronaviruset tar dem, har de ingen sjanse.

For det er ingen hemmelighet at sanitærforholdene er elendige, og at mangelen på medisiner er enorm. I små telt satt opp på søppelhauger bor 20 000 mennesker oppå hverandre. 7000 av dem er barn. Smittefaren er enorm, og viruset rammer urettferdig.

Hellas har i skrivende stund 624 smittede, men når koronaviruset når flyktningeleirene vil dette tallet flerdoble seg. Vi i verdens rikeste land kan ikke lenger sitte her og se på. Det kan ikke bare være Hellas sin oppgave å løse dette alene.

Dette er tiden for å vise den dugnadsånden og arbeidsviljen vi gjør her hjemme. Disse barna trenger det. De barna som sitter og venter på døden, trenger det. De barna som lever i et helvete, trenger det. Vi har ikke annet valg. Vi må evakuere dem fra Moria nå!

