Knut Arild Johansen Dyb skriver i Adresseavisen 27. mars at DNB bør kutte renten enda mer, og ber om svar.

DNB har satt ned renten to ganger siden krisen traff Norge. Begge gangen var vi første bank som var ute og varslet om dette. Rentekuttet er ikke like stort som Norges Banks reduksjon i styringsrenten. Det skyldes at bankene låner inn penger andre steder.

Den ekstraordinære, og svært usikre, situasjonen påvirker også disse markedene og haler rentene oppover. Bildet endrer seg fra dag til dag og gjør det vanskelig å si hva som er riktig pris på lån. Da DNB kuttet renten tidligere i uken, var kuttet mye større enn prisen på pengene vi låner skulle tilsi. Vi bidrar også.

Over til historiebøkene: Det er ikke riktig at de inntektene som bankene sitter igjen med for hver krone vi låner ut, den såkalte rentemarginen, bare øker og øker. Tvert imot har marginen har falt jevnt og trutt siden 90-tallet. Denne utviklingen har fortsatt det siste året, i en knalltøff konkurranse mellom over 100 norske banker.

Hver dag snakker rådgiverne våre med tusenvis av kunder. Noen er fortvilet, andre nervøse, mange vil ha råd eller hjelp. Vi skjønner veldig godt at noen også er utålmodige. Vi forsøker derfor å hjelpe så mange vi kan, så raskt som mulig.

