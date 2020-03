Stolt over jobben, bekymret for framtida

Som melkeprodusent er jeg takknemlig over at jeg kan være med på å forsyne Norge med mat i en periode der alle sektorer og samfunnsfunksjoner blir satt på prøve. Jeg er stolt over å være en del av verdikjeden fra gård til bord som fungerer, selv i en krise.

Samtidig er jeg bekymret for at Norge har satt seg i en situasjon der vi har en selvforsyningsgrad på under 50 prosent. Der stadig flere gårder blir lagt ned, og det er sterke stemmer som ønsker en ytterligere reduksjon av norskprodusert mat, enten argumentene tar utgangspunkt i klima, dyrevelferd, helse eller - som nå – behovet for mer import og konkurranse.

FN er opptatt av at hvert eneste land produserer så mye mat som mulig med utgangspunkt i landets egne ressurser. I Norge er disse ressursene i stor grad gress som kua mi, drøvtyggeren, kan gjøre om til kjøtt og melk.

Landbruket skal selvfølgelig være med på å redusere klimautslippene. Vi skal jobbe videre med å styrke dyrevelferden og utvikle sunne matprodukter. Men situasjonen som nå utspiller seg foran øynene våre, forteller oss at vi må ha med enda et perspektiv inn i debatten.

Hva gjør vi når forsyningslinjer og internasjonal handel bryter sammen eller ikke kan gjenopptas på lang tid?

Vi er ikke der i dag, men det aner oss at en slik situasjon kan oppstå enten nå eller ved neste pandemi. Da bør Norge ha innrettet seg slik at vi har norsk matproduksjon over hele landet, gode forsyningslinjer i hver region og en industri som kan foredle lokalprodusert melk og kjøtt - og bringe dette den korteste veien til deg og meg.

Partsinnlegg! sier noen. Mon det. Jeg tror på min side det er bedre å adressere disse spørsmålene nå, mens vi ennå kan diskutere dem på en full mage.

