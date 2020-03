Vi må ha flere tanker i hodet enn korona

10 000 har kjøpt billett: – Vi kan ikke slutte å håpe på at det vi står midt oppe i skal gå over

Saken oppdateres.

Helsemyndighetene krever at medisin er nøye kvalitetssikret og testet for å forhindre utålelige bivirkninger og sideeffekter av behandling. I samfunnets håndtering av koronakrisen er det vanskelig fordi vi ikke vet. Så både dimensjonering og dosering av tiltak blir vanskelige. Det som imidlertid er åpenbart er at tiltakene samfunnet har iverksatt for å stoppe viruset har dramatiske konsekvenser. Med mindre man jobber i offentlig sektor vil jeg tro at svært mange nå enten har mistet jobben, står i fare for det eller er bekymret for at det kan skje.

LES OGSÅ: Norge er en hyttenasjon, kan man utnytte dette fornuftig?

Livsverk og bedrifter går tapt for hver dag som går, og for mange familier vil dette bety økonomisk ruin. Selv om vi kommer i gang igjen snart er konsekvensene allerede katastrofale, spørsmålet er bare hvor dyp krisen vil bli. Videre er legekontor stengt, fysioterapi og ergoterapi utilgjengelig og helsevesenet nedprioriterer nå alt de kan nedprioritere for å ta seg av koronasmittede. Summen av dette er åpenbart negativt for folkehelsen, med potensielt store konsekvenser for enkeltindivider og familier. Folk har ikke sluttet å bli syke av andre årsaker. Vi kan vanskelig gjøre noe annet enn å legge helsefaglige råd til grunn for hvordan vi skal ta dette fremover.

LES OGSÅ: Noen vil få det verre enn oss

Poenget mitt er at bekjempelse av korona ikke kan være det eneste dimensjonerende for hva vi skal gjøre fremover. Det må også være mulig å tenke på hvordan vi forsiktig kan komme i gang med skoler, barnehager og arbeidsliv/produksjon, men samtidig fortsette med sosial distanse og smittebekjempelse. Det er mange diskusjoner som skal tas i etterkant av dette i forhold til beredskap, smittevern og nasjonal kontroll. Akkurat nå begynner det å bli prekært å finne en felles vei tilbake til et samfunn som ikke er en rykende ruin.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter