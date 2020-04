Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine

To nye tilfeller av koronasmitte i Trondheim

Saken oppdateres.

Hverdagen er snudd på hodet og spørsmålene er mange. Live Naomi Lubanda-Husby (15) og Meva Hazan Aydilek (17) fra Saupstad/Kolstad ungdomsråd (Skur) har med seg podkast-gjest helsesykepleier Christine Cecilie Foss ved Barne- og familietjenesten Heimdal i dagens episode.

Podkasten er tatt opp i beste karantene-ånd, på telefonlinjer der alle sitter hjemme hos seg selv. Vi beklager derfor litt dårligere lyd denne gangen. Hør hele episoden her.

Helsesykepleier Christine Cecilie Foss har gode tips til unge som sitter hjemme og sliter med grubling og tunge tanker nå som skolene holder stengt og nyhetsbildet er dystert. Hun sier de får færre henvendelser enn før, og minner om at ungdom fortsatt kan ringe for en prat.

- Husk at vi er her. Det er lov å sende oss en melding og ringe for å slå av en prat med oss, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Alarmtelefonen for barn og unge kan ringes gratis på 116 111 døgnet rundt.

For Meva og Live har livet forandret seg brått. Live har allerede endret vaner, og begynt å gå seg en tur hver ettermiddag. Meva måtte avbryte studiene i Australia i all hast og nå er i karantene hjemme i Trondheim. Hun er godt fornøyd med å holde seg til Netflix enn så lenge.

Her kan du høre tidligere episoder om klimaangst, valgets kvaler og om ensomhet og sex med Helsesista som gjest.

Meva og Live stiller Christine flere spørsmål som mange lurer på. Hvor godt fungerer antibac egentlig? Hva er myndighetenes råd? Og hvor nær kan man være en kjæreste i disse dager?

- Nå har man muligheten til å bli kjent på helt andre måter. Også kan man jo gå tur med kjæresten også, bare man ikke holde hender, sier helsesykepleier Christine

- Og holde to meter avstand, formaner Meva.

- Det er nå man finner ut om forholdet var «meant to be eller ikke»!

Episoden ble spilt inn tirsdag 31. mars.

Denne podkasten er et samarbeid mellom Saupstad/Kolstad ungdomsråd, Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.

