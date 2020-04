Verdens autismedag 2. april: Superjenta på autismespekteret

Dette skal til for at myndighetene letter på koronatiltakene

Den unge jenta ser malplassert ut i CBSs glitrende morgenstudio. De tre programlederne i et av USAs mest populære morgenshow har tydeligvis brukt langt mer tid på morgenstellet, en sin svenske gjest. Ikledd en blå hettegenser krøller tenåringen Greta seg sammen i stolen, håret er stramt knyttet i hennes karakteristiske hestehale. Det ser ut som Greta Thunberg kommer rett fra seilbåten som brakte henne over Atlanterhavet.

En superkraft. Greta forteller at hun ikke bryr seg om høflighetsfraser når hun møter verdens ledere. Når programleder Anthony Mason lurer på hvor hun har fått selvtilliten fra forteller Greta at hun har Asperger, at hun er på autismespekteret og at hun derfor ikke bryr seg så mye om de sosiale kodene. Greta forteller at Asperger er hennes superpower. Hun er ikke interessert i det sosiale spillet som er så viktig for så mange, hun er opptatt av klimasaken. Punktum. Verden har fått en superstjerne med Asperger!

Autism Rocks. I dag står det Autism Rocks på Rockheims imponerende lystavle, for 2. april er Verdens autismedag. Det er den dagen mennesker på autismespekteret forteller om seg selv. Ungdomstida kan være spesielt tøff for mange, for unge som Greta, som ikke leser de sosiale kodene som flertallet, kan den være helt nådeløs. Men hun gikk fra å stå alene med en plakat i 2018, til ett år senere å gikk sammen med tusenvis av ungdommer verden rundt. De krevde at klimasaken ble tatt på alvor og i desember 2019 ble hun kåret til årets person av Time!

Ondskapens barn. Men Greta provoserer enkelte mektige voksne: da hun ble kåret til årets person gikk president Trump til angrep på henne i en av sine famøse Twitter meldinger. Trump mente at det var latterlig at hun ble årets person og at hun hadde et såkalt sinnemestringsproblem. Mens programleder Laura Ingraham på Fox, sammenlignet Greta og hennes bevegelse av unge klimaaktivister, med de blodtørstige barna i Stephen Kings Ondskapens barn. Selv om slike uttalelser sier mest om disse to, så blir det for enkelt å avfeie slike uttalelser som ren dumskap. Det er et faktum at mennesker som Greta ofte opplever å bli angrepet for sin annerledeshet.

De kan bli angrepet i barnehagen, på skolen eller på arbeidsplassen: anklaget for å være slemme, frekke eller uoppdragne. En person med Asperger snakker gjerne rett fra levra og vil ofte skille seg litt ut blant andre. Dette er en person som ser verden på en litt annen måte enn flertallet, de er gjerne veldig ærlige og har en svært sterk rettferdighetssans. Egenskaper som tydeligvis manglet hos verdens mektigste i kampen mot klimaendringene.

Glem Rain man. Men Greta Thunberg er ingen superhelt. Hun er en vanlig jente med Asperger. Så hun tillater seg å bli sint og å kjefte på de mektige voksne, fordi hun mener de ikke er sitt ansvar bevisst. Greta er veldig smart, men hun har ikke en mesterhjerne som Dustin Hoffmans rollefigur Raymond, i filmen Rain Man. Men det er ikke Rain Man du skal se hvis du skal lære om menneskene på autismespekteret.

Da har vi alle mye mer å lære av å se på Greta. Hun lar seg ikke vippe av pinnen, verken av verdens mektigste mann eller av alle nettrollene som prøver å stoppe henne. Hun står støtt i stormen og fortsetter å kreve at de med makt lytter til de med kunnskap – hun er en forkjemper for vitenskap, ærlighet og rettferdighet. Gjennom Greta Thunberg har verden fått oppleve at mennesker på autismespekteret også er med og utgjør en stor positiv forskjell.

