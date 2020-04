«Først hamstret vi dasspapir, og så skulle vi plutselig sette oss tett i tett for en prematur bayer under solstrålene?»

Ei underlig uke. Jeg savner fysisk nærhet med mine barn og barnebarn. Men heldigvis har infrastrukturen for tele og data fungert. Vi møter våre kjæreste på FaceTime. Jeg lurte meg hjem til Theodor i går.

Jeg var ute noen ærend for å handle mat. Og litt vin. På polet kjøpte jeg en ekstra flaske med en god sprudlende fransk. Jeg kjørte deretter til Obs! På jakt etter gjær. Selvsagt tomt for gjær. Som på alle andre matbutikker i går. Helt åpenbart at noen produserer Antibac privat. God gammeldags trøndersk Antibac, Det fine med Obs!, er at de har alt. Også leker. Fjernstyrte biler som jeg aldri hadde tilgang på som barn. Og som jeg var sikker på var en perfekt gave til et barn som ikke kan være med bestefar.

Jeg kjøpte bilen. Jeg kjørte til Jakobsli. Plasserte gavene foran inngangsdøra til Theodor. Jeg kjørte litt unna huset. Men ikke lenger enn at jeg så inngangsdøra. Men han kunne ikke se meg. Jeg tok frem telefonen og Facetimet min sønn. «Hei, er Theodor der» sa jeg. «Ett øyeblikk», sa min sønn. «Hei bestefar», jublet Theodor. «Jeg har en gave til deg og mamma og pappa». «Kan jeg få se den nå, bestefar?» spurte Theodor. «Klart du kan», sa jeg. «Den ligger utenfor inngangsdøra».

Theodor løp ned sammen med mamma. Jeg satt i bilen oppi gata og så på. Direkte og via FaceTime. Han rev teppet som lå over gaven av. Og fant den fjernstyrte bilen. Mammaen fant den sprudlende vinen som hjelper mot alt unntatt korona. Theodor strålte. «Tusen takk, bestefar», ropte han inn i kamera. Mammaen smilte lurt mot min sønn. Dagens høydepunkt! Og jeg kjørte hjem. Lykkelig.

Vi skal nok komme oss igjennom denne krisen, tenker jeg. Og jeg gleder meg til verdens beste klem.

