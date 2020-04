En digital guide for at du kan få en så sosial påske som mulig

Saken oppdateres.

All undervisning og mange kontorjobber gjøres nå over nett, og det er mye fokus på hvordan jobbe best mulig. Det som ikke snakkes fullt så mye om, er hvordan vi kan opprettholde de sosiale og byggende båndene ved hjelp av dagens teknologi.

Allerede merker de aller fleste at det er annerledes å bli sittende hjemme i stedet for å møtes på foreningsmøter, trening, kafé osv. Hvilke digitale plattformer kan vi bruke, og hvordan kan vi bruke dem til å hjelpe oss til å opprettholde det sosiale, eventuelt bli mer sosiale i en tid det er lett å føle seg ekstra isolert?

Til alle administrative ledere, lærere, trenere, studentorgnisasjonsledere, veldedighetsorganisasjoner og andre, her er noen forslag:

Discord er et tekst- og tale-verktøy opprinnelig myntet på spillverdenen, men fungerer mye som deler av MS-Teams (se nedenfor) . Terskelen er veldig lav for å bli med i et rom for å prate om hva enn du vil. Det kan være lurt å ha sosiale gruppe-kanaler åpne for både kortere og lengre pauser gjennom dagen. For studentene på institutt for datateknologi og informatikk (IDI) arrangeres også allerede planlagte sosiale aktiviteter over Discord. Dette finner du informasjon om inne på Discord og på linjeforeningenes hjemmesider, Abakus, Online og TIHLDE.



Vi anbefaler sterkt at alle foreninger og organisasjoner gjør noe lignende.

Det er kjent fra sosialhelsetjenesten at det er viktig med faste rammer. Dette bør vi prøve å få til også digitalt. Microsoft (MS) Teams har PC-klienter for Windows, Mac og Linux, og tilbys alle NTNU ansatte og studenter. Verktøyet har en databehandleravtale (går på GDPR) med NTNU. MS-Teams kan også brukes til å sette sammen sosiale «Teams». Ved HPC-Lab satte vi opp tre kanaler på MS-Teams, en for innsjekk og utsjekk, en allmenn (for det faglige) og en for det sosiale. Disse har vi nå flyttet over til lignende kanaler i Discord, som ikke begrenser seg til NTNU-brukere.

Slack er et annet kommunikasjonsverktøy som er mye brukt, men for å opprettholde sosiale nettverk anbefaler vi Discord eller MS-Teams.

Plattformen Zoom har blitt brukt for å tilrettelegge flere vellykkede seminarer siden NTNUs campus stengte 13 mars. Det er mer krevende for forelesere å holde energien oppe uten et levende publikum i samme rom, men fordelen er at kolleger ved andre NTNU-campus eller andre utenfor NTNU en ønsker å få med kan bli med.

Zoom kan også brukes til daglige videomøter, og har etter vår erfaring fungert mye bedre enn forventet og vel så bra som for eksempel Google Hangout, MS-Teams eller Skype.

Husk alle lengre digitale innlegg bør brytes opp ofte, gjerne av en møteleder hvert femte minutt, for å ta imot spørsmål via «chat»-vinduet. Det er ellers lett for at de som deltar, begynner å sysle med annet. Det er også lett for de som snakker, å glemme publikum litt etter hvert. Det er en grunn til at kortere YouTube-snutter typisk er de mest populære.

YouTube og dens kanaler er også en mulighet, dog mer en en-veis arena. YouTube er derimot et flott sted å finne ut hvordan en kan installere og bruke de digitale verktøy nevnt i denne artikkelen + lære seg nesten hva som helst.

Google Meet er et populært alternativ som brukes av skoleelever, du kan få flere detaljer her.



Cisco WebEx (utsprunget fra Tandberg Data) er også kjent for sine videokonferanse plattformer, og har gratisversjoner så vel som mer profesjonelle versjoner med opptak, som også er verd en titt.

Det viktigste er å ha jevnlig kontakt: Helst minst like ofte som en ellers treffes!

Her er noen forslag til aktiviteter:

Hold regelmessige digitale samlinger, faste tider der dere kan møtes på chat eller video, helst minst like ofte som dere traff hverandre før.

Legg ut en «dagens xxxx» videosnutt, Kahoot! Quiz, eller annen sosial oppgave. For eksempel oppfordres alle som leder treningsgrupper, kunstgrupper, middagsgrupper og lignende nå å legge ut noen videosnutter om aktiviteten de vanligvis driver med, alt fra korte treningsvideoer til oppskrifter, og/eller en YouTube mini-lenkesamling. Det kan også være noe godt-gjørende, som å oppfordre alle i gruppen til å ringe/tekste en av sine nærmeste som ikke er på nett. «Dagens» oppgave kan også være at vi lover hverandre å gå ut en liten tur, og f.eks ta et bilde av et veiskilt eller noe interessant minst en gitt avstand fra der en er.

Ha en spillkveld der dere møtes digitalt, gjerne i en lokal versjon som passer spesielt godt til de dere er ledere for. Ta gjerne Noen tips angående spill finner dere her, i The Guardian.

Ha en temakveld, inkludert en felles digital «fredagspils-skål» eller et maskerade-møte, men husk da å unngå kåringer. De er avskrekkende på de mest sårbare en ønsker å få med, selv om det kan virke veldig morsomt for de sosialt sterke.

Få deltakerne til selv å komme med forslag, og/eller som Svein Harald Røine, Inspirator og lederutvikler ved AlltidPositiv foreslo på Facebook: Dans!

Mest av alt: Ta vare på dere selv og andre, og spesielt de som bor alene, trangt og/eller allerede har skjøre sosiale nettverk!

