Innvandrerorganisasjoner bør engasjere seg mer i dugnaden mot Covid-19

En digital guide for at du kan få en så sosial påske som mulig

Saken oppdateres.

Siste dagsrapport fra FHI viser at smittede med innvandrerbakgrunn utgjør nå 20 prosent av den totale smittede i Norge. Onsdag 1. april ble det kjent at staten bevilger 6,6 millioner kroner til frivilligheten for å bekjempe koronasmitten blant innvandrere. Midlene er delt blant følgende seks store frivillige organisasjoner: Røde Kors, Caritas, Norges Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp.

Dette er et positivt steg i riktig retning og håpet er at det vil styrke innsatsen mot smittespredningen. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby forklarte under pressekonferansen at det ikke alltid er myndighetene som er best på å komme i kontakt med folk. Videre sa hun at frivilligheten har en helt annen kontaktflate og måte å henvende seg til ulike deler av befolkningen.

Jeg støtter denne fremstillingen, og det er tydelig at frivillighetens tilpassede lavterskel tilnærmingsmetoder tidligere har gitt gode resultater i løsningen av slike samfunnsproblemer.

En annen svært relevant part som ikke er med i utdelingen, men tar aktivt del i kampen, er lokale innvandrerorganisasjoner.

De har markert seg betraktelig i dugnaden og er med på både informasjonsformidling via ulike kanaler, matlevering til mennesker i karantene, barnepass, digitale aktiviteter osv.

Det som er spesielt med koronasmitten blant innvandrere i Norge, er at mange har fra starten av tilstander og omgivelser rundt seg som gjør dem mer utsatt for smittsomme sykdommer enn befolkningen generelt.

Innvandrerorganisasjoner har kompetanse, kjennskap og nær tilknytning til gruppen de representerer og derfor er bedre rustet til å ta fatt på disse utfordringene. Av den grunn bør de være mer synlig og komme på banen.

Ettersom de ofte har bedre utgangspunkt med tanke på tillit og forståelse for å nå ut med informasjon blant sine landsmenn, mener jeg at de bør involveres mer i formelle prosjekter og samarbeid med øvrige organisasjoner.

Et slikt samarbeid på tvers kan bidra å begrense smitten tidsnok og ikke minst styrke samholdet og fellesskapet.

Vi alle i fellesskapet skal seire over Covid 19, og alt kommer til å bli normalt igjen snart.

