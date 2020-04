Atter en evig diskusjon

Pågrep kvinne etter at gjest skal ha blitt utsatt for vold på hotell

I Elgeseter gate står tre bygårder med en fot ut i gata, som de siste før veibredden blir slik som planlagt allerede i 1950, med nye Elgeseter bro som målbærer. Da Elgeseter gate 10, Fischebygget, ble bygget i 1964/65 måtte det trekkes tilbake på linje med bl.a det vi kalte blikkhuset, eller Casablanca, en bygård lengre syd. I ettertid er hjørnegården nr. 8 revet, og nybygg lenger syd er på linje med opprinnelig plan.

Det er flott med ivaretatte bygårder, enten som to etasjes tregårder, eller murgårder, gjerne i Jugendstil med flere etasjer, og i et miljø som passer inn for framtidens Trondheim. Vi har mange jugendgårder med mye flott ornamentikk, faktisk flere enn Ålesund.

De tre gårdene på Elgeseter er utgått på dato for lenge siden og står i veien for et mer åpent, uhindret og rettlinjet byrom videre over Elgeseter bro og ned Prinsens gate, helt til kanalen . Elgeseter gt. 30B, skjermer for like flotte og godt bevarte gårder i bakkant, som vil komme mer til sin rett. Det er stort sett det runde hjørnetårnet som skiller i design, og vil man absolutt beholde dette, kan man jo bygge et tilsvarende på gården bak.

Økt gatebredde betyr ikke nødvendigvis mer trafikk, men mer lys, åpenhet og et mer oversiktlig byrom. Det er heller ikke gitt hvordan trafikken fordeler seg mellom bilisme og kollektivtrafikk om 30-50 år. Det er ikke engang sikkert busstrafikk i dagens form er tema inn i vår nære framtid, men transport og trafikk blir det helt sikkert.

Det er hyggelig med nostalgi i passe doser, men skal den styre byutviklingen og dynamikken i samfunnet, blir det bare en plage.

