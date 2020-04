Belønningen ligger i enden av regnbuen … 

Saken oppdateres.

Det er sjelden jeg har vært oppriktig redd for sykdom. Og strengt tatt er jeg vel ikke så redd for selve sykdommen nå heller, hvert fall ikke på egne vegne. Det betyr ikke at jeg ikke følger de retningslinjer som myndighetene og FHI setter, snarere tvert imot. Jeg er 100 prosent enig i alle tiltak, og mener strengt tatt at det kunne vært strammet inn enda mer for å forhindre smitte. I 2020 har vi verktøy for å kunne gjøre dette. Etter 27 dager i karantene har vi etter hvert fått gode rutiner i hjemmet.

LES OGSÅ: Jeg sliter med å forstå sportsdekningen i Adressa

For min egen del er det redselen for lidenskapen min, klubben min og den grå hverdagen som opptar meg. Jeg er hovedtrener for Nardo FK sitt A-lag i PostNord ligaen, og de som kjenner historien til Nardo FK vet at økonomiske utfordringer er noe som klubben har vært kjent med de siste årene. Men inn mot 2020 har det vært gjort en kjempejobb med å snu denne trenden. Vi startet året med 200 000 kroner på bok og all kortsiktig gjeld var oppgjort. Økonomien var under kontroll. Store innsparinger på lønn, driftskostnader skrudd ned til et absolutt minimum og en økende entusiasme rundt klubben og lagene i klubben.

LES OGSÅ: 12 økter i uken og maks to «lekekamerater». Slik er RBK-spillernes nye treningshverdag

Barn og unge var i ferd med å få på seg fotballskoene og strømme til en vårgrønn Nissekollen for å bedrive det de syns er artigst i hele verden, nemlig spille fotball og møte sine beste venner i uformelle sosiale former. Dette er de nå frarøvet på ubestemt tid. Ja vi kjører organiserte økter etter de reglene vi er pålagt, men vi har tatt et valg om at dette gjør vi for barna fra 12 år og oppover. Det vil si at vi nå sitter med 10 lagceller som ikke har aktivitet (6-11 åringene). Hva vil konsekvensen av dette være? I verste fall tror jeg dette fører til et stort frafall i disse kullene. Barna opplever å gjøre annen aktivitet som sannsynligvis ikke er like helsefremmende som fotball er. Som igjen gjør at Nardo FK får utfordringer knyttet til økonomi når medlemstall og treningsavgifter uteblir utover krisen vi nå står i. Så kan vi argumentere og snakke om at å basere klubbdrift på medlemsavgift og treningsavgift er lite bærekraftig over tid, men når sant skal sies så er det disse pengene som betaler for aktiviteten vi bedriver i barne- og ungdomsfotballen.

LES OGSÅ: La oss holde Brakka åpen slik at folk kan ta en kopp kaffe

En annen konsekvens for oss i Nardo FK er at vi går glipp av mye penger knyttet til utleie. Vi har et fantastisk klubbhus med to utleiedeler som nå står tomme og uten fremtidige leietakere på ubestemt tid. Her går vi glipp av mye penger hver måned. Penger vi foreløpig ikke kan søke om erstatning for. Vi har det desidert laveste budsjettet av alle lagene vi konkurrerer med i PostNord-ligaen. Det er budsjettert med at våre A-lag skal til skaffe ca 850 000 kroner, dette er gjennom sponsor\samarbeidspartnere, salg av sesongkort, dugnader m.m Alt dette ligger nå brakk i uvissheten av når storsamfunnet er i gang igjen. Med andre ord er det svært vanskelig tider med tanke på økonomi. På toppen av det hele er samtlige som har små stillinger i klubben permittert inklusive meg selv, så den eneste måten og forsøke å tjene penger på er å tøye grensene og jobbe dugnad for klubben jeg er så glad i. Vi snur alle steiner, snakker med folk og søker på alt som er av støtteordninger. Det gjøres en formidabel jobb for å skaffe til veie penger på alle mulig måter innen de rammene som er mulige. Men regningene hoper seg opp, og vi som klubb ønsker svært gjerne å ta vårt samfunnsansvar og gjøre opp til de som skal ha penger slik at storsamfunnet rundt oss igjen kan komme på fote igjen.

LES OGSÅ: RBK drives på en amatørmessig måte

Dette er ingen bønn eller leserbrev ment som tigging. Dette er en situasjonsrapport fra en klubb som er definert innen toppfotballen gjennom gode sportslige resultater i over et tiår, og som fortsatt ønsker å være en del av det når vi en gang kommer ut på den andre siden. Alt blir bra, men vi skulle svært gjerne hatt det litt bedre akkurat nå. Så til alle som er en del av et idrettslag, forening eller et annet kulturelt tiltak stå med oss gjennom stormen, så skal vi se at belønningen ligger i enden av regnbuen. Når solen atter titter frem.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter