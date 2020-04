Rutinene på sykehjemmene må skjerpes. Vi har ingen å miste

Saken oppdateres.

Stadig får vi høre at koronasmitte har kommet inn på sykehjem, i Trøndelag og andre steder.

Det er som å slippe reven inn i hønsegården. De svake har lite å stille opp med. Alle vet at beboere på eldreinstitusjoner er de som er mest utsatt for smitte og død. Likevel dras smitte inn på disse stedene.

De pårørende har jo ikke adgang, så andre må ha dratt inn smitten. Hvordan? Og hvem? Det vet ikke jeg, men noen vet.

Vi kan ikke godta at det finnes dårlige rutiner her. De som kommer utenfra, må for all del ikke ta med smitte inn. Alle vet at det betyr død for de svakeste blant oss, de eldre. Og de som bringer inn smitte, vet det.

Pensjonistpartiet vet at de som har ledelsen på slike institusjoner, har et enormt ansvar. Og det ansvaret kan avgjøre liv eller død. Rutinene må skjerpes. Ellers kommer reven inn i hønsegården. Det kan vi ikke godta.

Vi har ingen å miste.

