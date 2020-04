Usignerte lederartikler i Adresseavisen

Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft og bør tas vare på

I Adresseavisen 9. mars ber Atle Fredlund om en forklaring på hvorfor lederartiklene i Adresseavisen ikke er signert, slik som for eksempel lederartiklene i Klassekampen er. Han spør også om det er andre en sjefredaktøren som skriver lederartiklene.

Adresseavisens lederartikler reflekterer avisas holdning, ikke en enkelt redaktørs eller medarbeiders mening. Vår vurdering er at det dermed ikke er riktig å signere dem med den enkelte lederskribentens navn. Lederartiklene i Adresseavisen utvikles i et samarbeid i avisens leder- og kommentaravdeling, i tråd med avisens verdikonservative grunnsyn. Som alt annet stoff i avisen, står sjefredaktøren ansvarlig for innholdet i lederartiklene.

Når det gjelder kommentarartiklene i avisen, gir disse uttrykk for skribentens holdning og er følgelig signert.

