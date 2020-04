Anmerkninger skal ikke være straff

Når frykten har tatt over, har ikke hjernen rom for å se fakta

WHO: Mange land har ingen tiltak for å takle koronaviruset

Saken oppdateres.

Mona Berger (SV) og Gjermund Gorset (Ap) foreslår for bystyret å fjerne anmerkningene i skolen, og søke om å få gjennomføre en forsøksordning med å fjerne karakteren i orden og oppførsel ved enkelte skoler, og presenterer forslaget i et leserbrev 20. april. Motivasjonen synes å være at anmerkninger er skadelige for de mest sårbare elevene. Dette er en uro jeg tar på alvor.

Les innlegget: Anmerkninger fungerer ikke etter hensikten og kan være skadelige for de mest sårbare elevene

Jeg deler bekymringen for konsekvensene av å bruke anmerkninger som straff og sanksjonsmiddel. På den annen side har også anmerkningene hatt en annen oppgave, nemlig å systematisere hendelser med betydning for karakteren i orden og oppførsel, og i dialogen mellom hjem og skole. Dette trenger vi fortsatt.

I mange land inngår vurdering av orden og oppførsel i elevens fagkarakterer, mens det i Norge er en separat karakter. Et forsøk med fritak fra denne karakteren krever derfor endring av fagplanene. Nå er det allerede mange forsøk i trondheimsskolen. Jeg vil ikke støtte at dette skal igangsettes.

Oppvekstkomiteen behandlet forslagene i siste møte, men utsatte dem i påvente av en sak om nytt skolereglement for trondheimsskolene, som er varslet til neste møte. Jeg mener vi ikke kan se bruk av anmerkninger ved brudd på reglementet løsrevet fra annet arbeid med godt læringsmiljø. Når det skjer brudd på dette reglementet må det være tydelig hvordan dette skal registreres og håndteres.

Les også: Alene for å kunne bli sammen

Det er viktig at elevene får beskjed om de oppfører seg på en akseptabel måte eller ikke. Dette må gjøres på måter som utvikle dem til selvstendige, ansvarlige og selvregulerte.

Det må legges vekt på at god orden og oppførsel ikke skjer av frykt for anmerkninger, men fordi man opplever seg som et viktig ledd i et fellesskap. Da må læreren bruke andre pedagogiske redskaper og med vekt på gode relasjoner og veiledning. Elever må oppleve at de blir lyttet til og at de føler at de blir rettferdig behandlet.

Forslagsstillerne har inntatt elevperspektivet, og det er bra. Jeg mener vi også må ta med oss hvordan lærerne og andre ansatte opplever dette, og komiteen ba derfor om at det ble innhentet synspunkter fra de ansattes organisasjoner fram til neste møte.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter