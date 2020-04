Hva ønsket Tangen å oppnå? Det var mer enn en trivelig tur for venner og bekjente?

Saken oppdateres.

«Det gjorde jag av min godhet», sitat Emil i Lønneberget.

Vi vet at Nicolai Tangen betalte ca. 27 millioner kroner av egne midler for et seminar for næringslivstopper i USA, transport med luksusfly, opphold på luksushotell, underholdning med verdenskjente artister. Vi leser i avisene om hvem som deltok og deres forklaring på/unnskyldning for deltagelse. Jeg har gått gjennom de siste dagenes aviser, og spørsmålene mine er: Hva var tema for seminaret? Hvilken hensikt hadde det å samle disse menneskene på et sted halvveis rundt jordkloden?

Ingen aviser har skrevet om det.

Hva ønsket Tangen å oppnå?

Det må vel være mer enn å lage en trivelig tur for venner og bekjente?

