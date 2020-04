Vær så snill. Husk psykiatrien

Storprosjektet utsatt - frykter at mange blir permittert

Kan skolekvalitet måles? Dagens debatt er for snever!

To personer kjørte i nesten 160 km/t

- Jeg er veldig nervøs for om det er mulig å drive salongen på denne måten

To nye beboere på Havsteinekra er smittet

Ny kampanje i Trøndelag: Koronapandemien har satt befolkningen under press

Tusen takk for flotte skiløyper!

Når frykten har tatt over, har ikke hjernen rom for å se fakta

Unge føler seg mer ensomme under koronakrisen

Syrere tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten for retten i Tyskland

Saken oppdateres.

Før helgen oppfordret Helse- og omsorgsminister Bent Høie sykehusene å åpne opp for normal drift. Det er spesielt somatiske undersøkelser og operasjoner som trekkes fram som eksempel.

Også innenfor psykiatrien kan det å skyve på pasienter som trenger nødvendig hjelp ha store helse- og samfunnskonsekvenser. Som mor til en ungdom som sliter med en alvorlig spiseforstyrrelse ber jeg om at psykiatrien ikke blir avglemt når sykehusene nå gradvis åpner for normal drift.

Les også: St. Olav gjennomfører planlagte operasjoner igjen

Da Norge stengte 12. mars var min datter i en spesielt sårbar periode med tilbakefall etter noen måneder med positiv utvikling. Hun hadde nettopp blitt utskrevet fra akuttbehandling og er siden blitt henvist for innleggelse ved en behandlingsenhet i BUP Trøndelag. Der var det venteliste før koronatiltakene ble iverksatt. Uker med nedstengt behandlingsenhet og begrenset tilbud gjennom poliklinikk kan ikke ha gjort denne situasjonen bedre.

I ukene med koronatiltak har vår datter ikke hatt tilgang til psykologen hun har opparbeidet tillit til over flere måneder. Det er vanskelig å være tilskuer til at ungdommen mister håpet om at livet kan bli bra, og løser manglende hjelp til å sortere tanker og følelser ved i økende grad å skade seg selv.

Psykiatrien er kjent for å bli nedprioritert. Enkelthistorier om kommuner som ønsker å bruke psykiatere fra barne- og ungdomspsykiatrien som «korona-pleiere» på sykehjem forsterker dette inntrykket for min del. Jeg ber derfor ledelsen ved St. Olavs Hospital å ikke glemme psykiatrien når det nå åpnes for mer normal drift.

Adresseavisen kjenner identiteten til innleggsforfatteren. Av hensyn til datteren, er innlegget signert anonymt.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter