De kom med bølgene og håpet

Saken oppdateres.

Joda, vi vet at du er 8 år og søsteren din 9 og at dere mistet begge foreldrene under bombinga av Aleppo.

Men vi har vårt å stri med

Joda, vi vet at dere bor under presenning og paller, og at dere samler småkvist til bål og at dere må stjele mat.

Men vi må vente til alt har stabilisert seg

Joda, vi vet at piggtråd og tåregass ikke er for barn, og at dere savner leikene og kosebamsen.

Men vi kan ikke redde hele verden

Joda, vi vet at leiren er ei suppe der kloakken flyter, og at det knapt finnes reint vann og reine klær.

Men vi kan ikke bare ha varme hjerter, vi må ha et kaldt hode også

Joda, vi vet at dere våkner om natta og skriker, skriker i angst av mareritt og traumer.

Men vi er opptatt av det store bildet

Joda, vi vet at dere kom med bølgene og et stort håp, håp om et Soria Moria på den andre siden.

Men vi vet det finnes de som har det mye verre enn dere.

Teksten ble først publisert på Finn Rossings Facebook-side, og den gjengis her med tillatelse.

