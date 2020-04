Hvem vinner seerkrigen - Paradise, Ex on the Beach eller Too Hot to Handle?

Saken oppdateres.

Det har vært og er en spesiell tid i barnehagen og i samfunnet for øvrig. Pandemien har vært og er på alles lepper, i alle media, som samtaleemne i telefon og rundt middagsbordet. Å jobbe i barnehage nå er spesielt, men også fint.

Fra vi fikk beskjed om at barnehagene skulle åpne først og ganske snart, skapte det en egen spenning i personalgruppa.

På onsdag hadde vi personalmøte og usikkerhet over metoder for gjenåpning var sentral. Torsdag kom veilederen og vi fikk et verktøy med «oppskrifter» for hvordan gjenåpne barnehagen på en god måte. Fredag møtte vi teamansvarlige og alle hadde laget utkast til plan for gjenåpning med veilederen som redskap.

Foreldrene fikk også informasjon på fredag med en plan over hvor det enkelte barn skulle være og med hvem voksen. Det framgikk også at alle i personalet har gjennomgått opplæring i smittevern.

I løpet av helga var ansatte i barnehage og ryddet, kostet, kastet og pyntet.

På mandag våknet vi til strålende sol, flagg og blomster utenfor den enkelte base. I tillegg var det antibacdispensere med forklarende plakater i alle dører.

Klokken 07.00 ble de barna som trengte et tilbud utover åpningstid møtt av gode voksne, lys på bordet og varme skinn på benken for å sitte på. Alle barn ble geileidet inn i sin «kohort» med egne voksne. Uteområdet var delt inn i soner med sperrebånd, og vi kjente på og så at her er det gode føringer og planer.

Stemningen da jeg gikk rundt kan bare beskrives med et ord: Kjærlighet!

Rolige nære voksne. Latter og glede. Klingende latter fra barn. Lyden av husker som svinger att og fram. Ivrige små kropper som igjen kan være sammen med sine venner.

Jeg kjenner nå at jeg er utrolig stolt over alle de fine folkene som jobber i barnehagen, som «står i det», ser løsninger og utøver jobben sin på en glimrende måte.

Her er noen tilbakemeldinger fra foreldre som sier noe om hva de opplevde under gjenåpningen:

«Hei. Adam kom løpende mot meg etter å ha vært i barnehagen i dag, og det første han sa var: mammamamma, Adam elsker barnehagen! Dere gjør en strålende god jobb i ei snedig tid! Tusen takk!»

«Tusen takk for at dere er våre og våre små's hverdagshelter»

«Imponert over hva dere har fått til, lært og satt dere inn i og fått organisert på denne korte stunda! Var litt av en gladgutt jeg fikk hjem i dag etter “første dag” i barnehagen, og klar for senga en time tidligere enn “vanlig” koronatid. Stå på!»

Jeg sier som Adam: Berit elsker barnehagen!

