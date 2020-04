Fortetting med kvalitet - ja, takk!

Saken oppdateres.

Vi skjønner alle at i en by som vokser så sterkt som Trondheim, er det nødvendig at tilgjengelig area utnyttes best mulig for å minske miljøbelastningen. Fortetting er i utgangspunktet et bra miljøtiltak. Men ideal og virkelighet er ikke alltid like lett å forene. At fortettingsprinsippet åpner for en interessekonflikt mellom krefter som ønsker å utnytte markedskreftenes spill for å hente inn profitt er åpenbart. I 2007 gjorde NIBR en analyse av den markedsbaserte fortettingspoltikken i byene. Her pekes det på at eiere, utbyggere, arkitektfirmaer og markedskreftene spiller på lag, der egennyttige krav utfordrer vedtatte kvaliteter i etablerte bomiljø. Rapporten registrerer at «utbyggere og planprodusenter utfordrer utnyttelsesgrader og byggehøyder som er angitt i gjeldende kommunale planer», og «det offentlige er ganske ettergivende overfor pågående byggherrer/planprodusenter».

Det er ikke vanskelig å forstå at en planløst styrt fortettingspolitikk er en gave til profittbegjærlige eiere, utbyggere og arkitektfirmaer som bruker den for alt hva den er verdt. Det kan i verste fall føre til at private aktører blir de reelle premissleverandørene for arealutvikling og byomforming. I Trondheim skal Byantikvarens faglige råd og bygningsrådet sikre en faglig fundert og balansert saksgang som skal ivareta både fellesskapets og de enkelte bomiljøenes interesser. Er det tilfelle i Trondheim?

Flere fortettingssaker i senere tid gir en begrunnet mistanke om at det politiske og administrative nettverket mangler både strategier og visjoner for byens fortettingspolitikk. Dermed får sterke utbyggerinteresser og arkitektfirmaer lett spill i jakten på gjennomslag for egne ønskemål, fordi de kjenner til bunns de fortettingspolitiske argumenter som fremmes tungt i bygningsrådet og i tilsvar på naboklager. I utbyggingssaken i Sigurd Slembes veg 1 er det derfor ikke overraskende å lese følgende absurde utsagn fra kommunaldirektøren i Adresseavisen (1. april 2020) at «… fordelen med dispensasjonen er at utbygger får utnyttet eiendommen sin slik han selv ønsker». Fordelen med dispensasjonen skulle altså være at utbygger fikk sitt krav om full utnyttelse av eiendommen innfridd på bekostning av 17 velbegrunnede naboklager!

I Adresseavisen 15. april omtales et lignende byggeprosjekt i Sverresli, der tilsvaret fra byggesakskontoret gjør det trolig at det omfattende klagematerialet ikke engang er blitt gjenstand for reell saksbehandling. Bygningsrådet har tidligere godkjent oppføringen av tre gigantiske bygninger som visuelt bryter helt med det øvrige bomiljøet i Sverresli. Flere byggeprosjekter er på gang i dette området som har Marienborg gård og andre fredede bygninger i sin midte og hvor pilegrimsleden går. Om de nye byggeprosjektene går igjennom vil det bidra til en ytterligere pulverisering og kvalitetsmessig forringelse av et bomiljø som kommunen selv har utpekt som en «hensynssone» med krav om at «… det er særlig viktig at det særpregede kulturmiljøet og kulturlandskapet bevares». Heldigvis har noen politikere akslet oppgaven med å gjør noe ved denne helt uakseptable praksisen: Nemlig å lage gode, forpliktende retningslinjer for kommende eplehagefortetting.

