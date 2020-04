Nytt, gratis kurs lanseres: Kunstig intelligens til folket

– Nå må hun forlate dem for all evighet. Det er så trist

«Kunstig intelligens vil påvirke oss like mye som det elektrisitet har gjort!» Sitatet er hentet fra styreleder Risto Siilasma i Nokia. Derfor bør vi alle vite litt mer om kunstig intelligens.

Vi opplever store endringer om dagen. Mange av oss har løst oppgaver på nye måter. Mange lærer noe nytt hver dag. En stor og rikholdig digital verktøykasse er en forutsetning for at vi kan gjøre så drastiske samfunnsendringer som vi har gjort den siste tiden. Det jobbes døgnkontinuerlig med å overvåke, diagnostisere, behandle, prognostisere og legge til rette for en morgendag og dagene deretter. Det meldes om rekordinteresse for nettkurs i disse korona-tider. «Elements of AI» er et nettkurs om kunstig intelligens utviklet av Universitetet i Helsinki i samarbeid med det norske designbyrået Feed. Kurset ble lansert våren 2018, og siden da har nær 400 000 registrert seg på kurset over hele verden. 29. april kommer kurset i norsk versjon. Det er gratis. Hensikten er å øke kunnskapen om kunstig intelligens i Norge slik at flere kan bidra til at denne teknologien også blir et fortrinn for oss.

Når våre fremste eksperter på helse, skal forsøke å forstå Korona-epidemien, tar de i bruk kunstig intelligens i smittevern ved å registrere og analysere befolkingens bevegelser.

Samfunnsplanleggere, politi, bankvesen, transport og logistikk-sektoren, elektrisitetsforsyningen og moderne matproduksjon. I dag er kunstig intelligente systemer å finne i mange sektorer. Men vet vi hva kunstig intelligens er?

Regjeringen la i januar fram en strategi for kunstig intelligens. Utvikling av KI-kurset er en del av denne strategien. For å få flest mulig til å lære mer, er næringslivet engasjert. De utfordres gjennom #AIchallenge eller #KI-løftet. Det betyr at bedriften lar ansatte ta kurset som en del av sin kompetanseutvikling.

Telenor, Telia, NorgesGruppen, Schibsted, Digital Norway, Statkraft og Sparebank1 er aktører som allerede har sagt at de vil gi ansatte mulighet til å ta kurset i arbeidstiden. Det samme gjelder offentlige instanser. «Ta #AIChallenge, og send oppfordringen videre til kunder og konkurrenter!» uttalte statssekretær Paul Chaffey i et intervju til Computerworld nylig.

NTNU samarbeider med næringslivet om kunstig intelligens gjennom Norwegian Open AI Lab. Kunnskap skal bidra til at kunstig intelligens blir et fortrinn for norsk arbeidsliv.

Kurset «Elements of AI» består av seks deler. Hvordan definere kunstig intelligens? Hva er filosofien bak? Du blir også kjent med beslektede fagområder og lærer hvordan problemer løses med kunstig intelligens. Du får innsikt i hvordan kunstig intelligens allerede er en del av dagens samfunn, og vil bedre forstå bruk, verdi og begrensinger av denne teknologien. I arbeidet med den norske versjonen er det lagt vekt på å forklare kunstig intelligens gjennom gode norske ord og begrep.

Vårt håp er at enkeltpersoner og bedrifter med ledig kapasitet kan finne ny motivasjon i ny læring.

Over 400 videregående skoler har fått invitasjon til å bruke kurset som en del av undervisningen. Videregående elever er allerede i front med tanke på bruk av ny teknologi. Responsen etter at invitasjonen nylig ble sendt ut, tyder på at både lærere og elever er nysgjerrige på å lære mer om hva kunstig intelligens er.

Tidene vi er inne i, viser med all mulig tydelighet at ny teknologi blir viktigere enn noen gang. Vi håper at lanseringen av den norske versjonen av kurset akkurat nå, kan være nyttig og meningsfullt påfyll av kunnskap.

For at samfunnet og hver enkelt av oss skal kunne kontrollere teknologien og ikke bli kontrollert av den, er det viktig at kunnskap om kunstig intelligens ikke overlates til eksperter og spesielt interesserte.

Teknologien er noe vi må forstå, snarere enn å frykte. 29. april lanseres den norske versjonen av kurset.



